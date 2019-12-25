Китайские машины зимой утепляют 78% автолюбителей в Петербурге

Несмотря на опасения, владельцы китайских автомобилей опровергают мнение о непригодности их машин к российским морозам.

Владельцы китайских автомобилей в Петербурге считают, что их машины справляются с российскими морозами, хотя и принимают дополнительные меры подготовки к зиме.

Большинство автомобилистов в Петербурге воспринимают зиму как серьёзное испытание для своих машин, вне зависимости от производителя (81%). Лишь четверть владельцев автомобилей вообще не проводили подготовку к зимнему сезону, в то время как большинство предприняли определённые шаги для защиты своих транспортных средств, рассказала Piter.tv группа "Ренессанс Страхование", ссылаясь на результаты опроса автовладельцев из крупных городов России, в том числе из Петербурга.

Так, каждый шестой автовладелец установил дополнительную теплоизоляцию двигателя и аккумулятора, каждый седьмой полностью зарядил аккумулятор, а каждый девятый оборудовал его системой подогрева. Ещё 11% установили предпусковой подогреватель, а 6% обработали дверные уплотнители силиконовой смазкой.

Среди всех групп автомобилистов, владельцы китайских автомобилей оказались наиболее активными в подготовке к зиме (78% против 67% водителей корейских авто, 64% владельцев отечественных машин и 59% владельцев японских моделей). Это может быть связано с недостаточным опытом эксплуатации китайских автомобилей в зимних условиях. Интересно отметить, что 27% владельцев китайских авто опасаются поломки при температуре -10-15 градусов, в то время как среди владельцев других марок таких опасений высказывают лишь 5%.

Несмотря на опасения, владельцы китайских автомобилей опровергают мнение о непригодности их машин к российским морозам. Среди владельцев китайских автомобилей только 17% согласились с этим утверждением, в то время как среди владельцев других иномарок таких оказалось 66%.

Сергей Демидов, вице-президент "Ренессанс страхование", прокомментировал, что стоимость страхования китайских автомобилей (КАСКО) сравнима с аналогичными моделями корейского производства с пробегом до трёх лет.

Большинство автовладельцев потратили на подготовку своих машин к зиме не более 15 тысяч рублей (40% уложились в 5 тысяч рублей, 26% — в диапазон от 5 до 15 тысяч рублей).

Основными страхами автомобилистов при низких температурах являются разрядка аккумулятора (36%), невозможность завести двигатель (32%), замерзание жидкости в бачке омывателя, патрубках и форсунках (26%), замерзание топлива в баке (13%), плохое открывание ручек (10%), примерзание тормозных колодок (8%) и загустение масла (5%).

Ранее мы сообщили о том, что Центр управления парковками прокомментировал информацию о возможном повышении цен.

Фото: Piter.tv