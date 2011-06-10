Центр управления парковками прокомментировал информацию о возможном повышении цен

Сейчас наблюдается неравномерное распределение автомобилей на платных парковках, особенно в будние дни вблизи рабочих мест, а также в вечернее и выходное время в зонах отдыха.

Центр управления парковками Петербурга поддержал предложение изменить систему оплаты парковочных мест, чтобы повысить эффективность организации дорожного движения и управлять спросом на использование личного автотранспорта. Как пишет 78.ru, предполагается ввести гибкую тарифную политику, позволяющую устанавливать разные тарифы в зависимости от расположения парковочных зон.

В настоящий момент зона платной парковки охватывает четыре района города: Адмиралтейский, Центральный, Петроградский и Василеостровский. В общей сложности на 652 улицах обустроено около 48 тысяч парковочных мест.

Стоимость одного часа парковки варьируется в зависимости от категории транспортного средства: для мотоциклов и мопедов (категория A и M) — 39 рублей, для легковых автомобилей (категория B) — 100 рублей, для грузовых машин (категория C) — 198 рублей. Кроме того, существует поминутная тарификация, начиная со второго часа стоянки, составляющая 1 рубль 67 копеек для автомобилей категории B.

Жители города, не относящиеся к зоне платной парковки, имеют возможность приобрести месячный или годовой парковочный абонемент. Его стоимость для владельцев легкового транспорта категории B составляет 20 075 рублей за месяц и 179 580 рублей за год.

Представители Центра управления парковками отметили, что наблюдается неравномерное распределение автомобилей на платных парковках, особенно в будние дни вблизи рабочих мест, а также в вечернее и выходное время в зонах отдыха. Кроме того, фиксируются случаи неправильной парковки на уже занятых участках, что создает дополнительные трудности.

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Фото: Piter.TV