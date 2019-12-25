Стоимость платной парковки могут повысить в нескольких районах Петербурга

Основная цель инициативы — повышение эффективности использования разрешений на парковку местными жителями и разгрузка улиц там, где нынешние тарифы оказались недостаточно действенными.

Комитет по транспорту Петербурга изучает возможность внедрения дифференцированной системы тарифов на платные парковки. Планируется ввести различные стоимости парковки в зависимости от района города.

Основная цель инициативы — повышение эффективности использования разрешений на парковку местными жителями и разгрузка улиц там, где нынешние тарифы оказались недостаточно действенными. По словам Михаила Казакова, заместителя председателя комитета, существующие ставки не решают всех транспортных проблем.

На сегодняшний день час парковки стоит 100 рублей. Недавно губернатор города утвердил постановление, увеличивающее максимальную цену на платные парковочные места.

Ранее мы сообщили о том, что штраф безбилетникам в общественном транспорте могут увеличить в Петербурге.

Фото: Piter.TV