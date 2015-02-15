Штраф безбилетникам в общественном транспорте могут увеличить в Петербурге

За 2024 год контролеры проверили 40 миллионов пассажиров, из которых всего 4% не оплатили проезд.

Штраф за проезд без билета в петербургском общественном транспорте остается неизменным с 2013 года и составляет 500 рублей. Эта сумма значительно меньше, чем в Москве, где штраф выше в четыре раза, и в Ленинградской области, где он больше в три раза при проезде зайцем в электричках.

Комитет по транспорту предложил увеличить размер штрафа втрое, до 1500 рублей, начиная с апреля. Сейчас законопроект находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы, пишет "Петербургский дневник".

В городе действует 28 трамвайных и 36 троллейбусных маршрутов ГУП "Горэлектротранс", на которых отсутствуют кондукторы. Контроль за оплатой проезда осуществляется контролерами службы "Дневной дозор". В прошлом году ими было проверено почти каждое третье транспортное средство, работающее без кондуктора, – 32,3% от общего числа рейсов. Светлана Шишкина, начальник отдела доходов и контроля финансово-экономического управления "Горэлектротранса", отметила, что доля безбилетных пассажиров составила около 5%, что свидетельствует о высокой эффективности работы контролеров "Дневного дозора".

Автобусные маршруты частных перевозчиков Петербурга, перешедшие на новую модель транспортного обслуживания три года назад, также функционируют без кондукторов. В прошлом году контролеры "Организатора перевозок" проверили билеты у 18,3 миллионов пассажиров, выявив среди них около 2% безбилетников.

По информации Комитета по транспорту, в "Горэлектротрансе", "Организаторе перевозок" и "Пассажиравтотрансе" трудятся свыше 800 контролеров, ежедневно осуществляющих проверку наличия билетов у пассажиров.

Алексей Цивилев, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, подтвердил готовность городских депутатов тщательно рассмотреть законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд. Цивилев отметил, что как депутат он всегда серьезно относится к вопросу повышения штрафов или тарифов для горожан. Однако, по его мнению, увеличение штрафа для безбилетников оправдано с позиции социальной справедливости, поскольку те, кто не оплачивает проезд, пользуются услугами общественного транспорта за счет тех, кто платит. Кроме того, Цивилев выразил мнение, что пассажиру, который не смог оплатить проезд из-за технической неисправности системы оплаты в транспорте, не следует выписывать штраф. Иногда случается так, что пассажир входит в салон, но оплата банковской картой не срабатывает, а карточки "Подорожник" у него нет. Было бы справедливо решать подобные ситуации в пользу пассажира, сказал Цивилев.

За 2024 год контролеры проверили 40 миллионов пассажиров, из которых всего 4% не оплатили проезд.

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Фото: ВКонтакте / Организатор перевозок в Петербурге