Законопроект о штрафах за незаконную рекламу приняли в Петербурге

До сих пор этим занималась полиция, а дела рассматривались в Арбитражном суде.

На заседании 19 февраля депутаты ЗакСа поддержали законопроект, передающий полномочия по рассмотрению дел о незаконной установке и эксплуатации рекламных конструкций Комитету по печати и взаимодействию со СМИ. Законопроект набрал 44 голоса "за".

Беликов также отметил, что теперь сотрудники Комитета по печати и подведомственных организаций смогут самостоятельно составлять протоколы на незаконную рекламу. До сих пор этим занималась полиция, а дела рассматривались в Арбитражном суде. В прошлом году полицейские составили около 40 таких протоколов. Минимальный размер штрафа начинается с 500 тысяч рублей.

По оценкам Комитета по законности и правопорядку, принятие этого закона принесет в бюджет не менее 500 миллионов рублей в год.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)