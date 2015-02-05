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Шапша рассказал о развитии образовательной сферы Калужской области

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По его, к 1 сентября в регионе построят еще одну новую школу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о развитии образовательной сферы в регионе. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Шапши, к 1 сентября в Калужской области построят еще одну новую школу. Кроме того, еще четыре образовательных учреждения находятся в стадии строительства. Глава региона отметил, что накануне нового учебного года проведена проверка всех школ, показавшая их готовность к приему учеников.

Ранее Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета.

Видео: Правительство России

Теги: владислав шапша, калужская область, образовательная сфера
Категории: Лента новостей, Новости России,

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