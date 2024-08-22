Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета

Премьер РФ напомнил о важности интеллектуальной собственности.

Роль Роспатента очень важна в достижении научного, экономического суверенитета государства, поскольку она базируется на правах на средства интеллектуального труда. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, встречаясь в Москве с главой профильного ведомства Юрием Зубовым.

Технологический, промышленный, экономический, научный суверенитет страны базируется на правах на интеллектуальные патенты, на средства интеллектуального труда. Помогая ученым, инженерам, новаторам, защищать свои права, вы находитесь на переднем крае. И здесь, конечно, очень важна, еще раз повторю, роль Роспатента. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров подчеркнул, что сегодня интеллектуальная собственность остается ключевым экономическим активом, за который борются все страны планеты. По мнению Михаила Мишустина, тот, у кого получится активнее развивать все институты поддержки интеллектуальной собственности, тот и будет достигать больших результатов в экономическом развитии и показателях роста.

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Фото и видео: Правительство России