Hermes решил зарегистрировать в России товарный знак

Заявка от французской компании поступили в Роспатент в сентябре.

Французский производитель люксовых товаров Hermes отправил заявку на регистрацию товарного знака Hermes в России. Об этом сообщило РИА Новости,

Согласно данным электронной базы Роспатента, в первых числах сентября поступила заявка на словесный знак Hermes. Право исключительного использования будет действовать до февраля 2035 года.

В марте 2022 года несколько французских модных домов, включая Louis Vuitton, Hermes и Chanel, объявили о решении временно приостановить работу своих бутиков на территории России. Причиной ухода с российского рынка стал конфликт на Украине. В августе товарный знак ZA в нашей стране получил бренд Zara, входящий в испанскую Inditex Group.

Ранее мы сообщали, что американский стриминговый сервис Netflix также подал заявку в Роспатент, чтобы продавать в России приложения для доступа к развлекательному контенту.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)