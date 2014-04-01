LG, Samsung, GoPro и Canon продлили в РФ действие товарных знаков

Крупные зарубежные производители электроники продлили в России действие исключительного права на свои товарные знаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Отмечается, что заявки на продление действия товарных знаков подавали южнокорейские LG и Samsung, американская GoPro и японская Canon. У LG, Samsung и GoPro новой датой истечения срока товарных знаков стоит 2036 год. Canon продлила права на свой знак до 2035 года.
Напомним, компании LG, Samsung и Canon объявили о приостановке своей деятельности в России в 2022 году. Глава Роспатента Юрий Зубов отмечал, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории РФ.
