Австрийская компания Swarovski зарегистрировала в России одноименный товарный знак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.

Заявка на регистрацию знака была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна компанией "Сваровски Актиенгезелльшафт". Отмечается, что товарный знак зарегистрирован по пяти классам международной классификации товаров и услуг. Отметим, что Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя.

В марте 2022 года компания закрыла свои магазины и приостановила онлайн-продажу своей продукции в России. В июне 2023-го стало известно, что бренд Swarovski полностью ушел с российского рынка. Глава Роспатента Юрий Зубков рассказывал ранее в СМИ, что зарубежные бренды продолжают регистрировать свои товарные знаки для защиты от подделок.

Фото: pxhere.com