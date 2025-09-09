Около 13 брендов могут покинуть Россию в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP

Отмечается, что часть этих брендов уже полностью закрыла торговые точки. В число, кто покинет рынок, вошли российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также немецкая Bugatti. Эти бренды находятся в процессе закрытия сети магазинов. Среди брендов детских товаров в процессе закрытия находится российский Orby.

Также сообщается, что в процессе оптимизации сети торговых точек находятся бренды Desport, Motherbear, "Домотехника" и Cats & Dogs. Кроме того, российские M"Studio и Face code закрыли свои магазины в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что россияне увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 раза.

