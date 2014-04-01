Новый бренд Deepal представлен в Петербурге у шести автодилеров

В Санкт-Петербурге начал работу новый китайский автопроизводитель — марка Deepal. Первый внедорожник Deepal G318 появился в одном из дилерских центров Changan на прошлой неделе. Бренд будет представлен в шести автосалонах города. Все эти дилеры также являются партнерами марки Changan, которая является материнской компанией для Deepal.

Гибридный внедорожник Deepal G318 выпускается в двух комплектациях и собирается на калининградском заводе "Автотор". Модель оснащена двигателями общей мощностью 439 л. с. и имеет суммарный запас хода, превышающий 1000 километров. Это делает модель привлекательной для тех, кто ищет экономичный и мощный автомобиль с длительным пробегом.

Ранее мы сообщали, что в Россию с 2022 года ввезли 2 млн легковых авто глобальных брендов

Фото: pxhere.com