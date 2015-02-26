У Telegram кончается срок действия товарных знаков в России

Право компании Telegram FZ-LLC истекает 30 мая 2026 года.

Срок действия права на один из двух товарных знаков, которые мессенджер Telegram имеет на российской территории, подходит к концу по прошествии десяти лет. Соответствующие данные приведены в официальной электронной базе Роспатента. Известно, что речь идет о дубайской компании Telegram FZ-LLC. Ранее словесный товарный знак "Telegram" принадлежал британской организации Telegram Messenger LLP. Заявка (с нее начинается отсчет времени действия права) на него была подана еще 30 мая 2016 года. Таким образом, в эту же дату 2026 года срок действия патента истекает. Это произойдет через 3,5 месяца.

Напомним, что исключительное право на товарный знак в России можно продлевать неограниченное число раз на 10 лет в течение последнего года его действия. Однако такое право теряется, если его не актуализировать. У социальной сети Telegram на территории нашего государства также есть изобразительный товарный знак. Он показывается в виде его знаковой иконки бумажного самолетика. Срок действия такого обозначения кончается 15 сентября 2026 года.

Фото: Piter.tv