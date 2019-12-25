Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В документах уточняется, что заявка от Netflix поступила в ведомство в марте нынешнего года. В качестве заявителя указана компания "Нетфликс Инк". В случае одобрения Роспатентом заявки Netflix сможет продавать в России программы и приложения для доступа к развлекательному контенту, а также различные устройства.

Напомним, в 2022 году Netflix приостановил свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины. До этого сервис работал в стране, а большинство зарубежных сериалов и фильмов выходили в дубляже студии "Пифагор".

Ранее мы сообщали, что McDonald"s зарегистрировал товарный знак в России.

