Сеть ресторанов быстрого питания McDonald"s зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Отмечается, что знак McDonald"s может использоваться в РФ для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

Напомним, в марте 2022 года McDonald"s объявил о приостановке работы в России из-за возникших операционных, технических и логистических сложностей. Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор. С июня 2022-го рестораны открылись под новым брендом "Вкусно - и точка".

Фото: pxhere.com