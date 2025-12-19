Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 26 января 2025 года.

Южнокорейская корпорация LG подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 26 января 2025 года. В заявке LG указаны наименования ThinQ Food и Express Fill. Товарные знаки регистрируются по двум классам (№ 7 и 11) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - посудомойки, пылесосы, кондиционеры, печи и холодильники.

Отметим, что в марте 2025 года южнокорейские СМИ писали о планах большинства местных корпораций вернуться на российский рынок. Речь идет о компаниях Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics. Они изучают возможность вернуться в Россию в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены санкций против Москвы.

Ранее мы сообщали, что Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России.

Фото: pxhere.com