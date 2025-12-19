Заявки поступили в Роспатент 6 января 2025 года.

Американский бренд автомобилей Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Производитель машин подал заявки на регистрацию логотипа компании, бренда автозапчастей Motorcraft и логотипа с лошадью мустанг. Заявки поступили 6 января 2025 года. Кроме того, в конце прошлого года Ford подал заявки на регистрацию в России товарных знаков "Форд" и Ford.

Напомним, компания Ford приостановила свою деятельность в России весной 2022 года. Решение было принято из-за разрыва логистических цепочек и экономических санкций.

