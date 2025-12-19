Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Компания подала заявки в Роспатент в августе и октябре 2024 года.

Южнокорейский автомобильный бренд Kia зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Компания подала заявки в ведомство в августе и октябре 2024 года. Речь идет о двух товарных знаках с одноименным логотипом. В январе 2026-го Роспатент принял решение о регистрации товарных знаков Kia со сроком действия до 2034 года. Отмечается, что под этими знаками бренд может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды. Также Kia сможет осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Напомним, Kia официально покинула российский рынок в 2022 году. Завод Hyundai в Петербурге, в строительстве которого участвовал южнокорейский бренд, был продан в 2024-м.

Фото: Pixabay.com