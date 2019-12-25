Заявки поступили в Роспатент в декабре 2025 года.

Американская компания Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Сообщается, что производитель автомобилей оформил две заявки с логотипом Ford на русском и английском языках. Заявки поступили в ведомство в декабре 2025 года. В случае одобрения регистрации компания сможет продавать запчасти для автомобилей, программы и компьютерное оборудование для транспортных средств. Кроме того, Ford сможет оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машин.

Напомним, компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. В октябре 2022-го бренд продал долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс"

Ранее мы сообщали, что Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в России.

Фото: pxhere.com