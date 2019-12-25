Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в России

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в октябре 2024 года.

Роспатент предварительно отказал французской компании Renault в регистрации товарного знака в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

Отмечается, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Reno" для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года. Однако в апреле 2025-го был получен предварительный отказ.

Окончательный отказ в регистрации состоится в том случае, если Renault в течение нескольких недель не ответит в Роспатент. По словам генерального директора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, основанием для отказа стал "более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением".

Ранее мы сообщали, что Mercedes заново регистрирует товарный знак в России.

Фото: Pixabay.com