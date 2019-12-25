  1. Главная
Mercedes заново регистрирует товарный знак в России
Сегодня, 10:43
131
Компания подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском.

Немецкий производитель автомобилей Mercedes заново регистрирует товарный знак в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, два дня назад компания подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Отмечается, что Mercedes планирует продавать автомобили на российском рынке и делать их ремонт. Напомним, бренд ушел из России в марте 2022 года и прекратил экспорт своих машин.

Фото: pxhere.com

