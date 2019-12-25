Эксперт объяснил причину роста продаж автомобилей Toyota в России

В августе нынешнего года россияне купили 2 996 автомобилей японской марки.

Аналитик Сергей Целиков объяснил причину роста продаж автомобилей японского бренда Toyota в России. Об этом он раcсказал в интервью Autonews.ru.

По словfм эксперта, несмотря на уход марки с российского рынка, Toyota осталась в умах россиян качественным производителем. Целиков отметил,что цены на автомобили выглядят приемлемо, поэтому также имеется спрос. Он добавил, что высокий спрос поддерживает стабильный курс рубля. Отмечается, что в августе нынешнего года россияне купили 2 996 автомобилей Toyota.

Фото: pxhere.com