OMODA C5 стала самым подешевевшим автомобилем Петербурга

Аналитики зафиксировали снижение цен на новые машины в Петербурге на 6,5%.

Средняя стоимость новых легковых автомобилей в Петербурге снизилась на 6,5% и составила 2 899 000 руб., лидером падения цен стала модель OMODA C5. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито Авто".

Эксперты сервиса "Авито Авто" сравнили стоимость популярных новых автомобилей в Петербурге в августе 2025 года с январем. По итогам анализа средняя цена снизилась на 6,5% и составила 2 899 000 руб.

Сильнее всего упала цена на OMODA C5 — на 11,1%. На втором месте Chery Tiggo 4, подешевевший на 8,6%. Также снизилась стоимость нескольких моделей HAVAL: M6 (-7,8%), Jolion (-7,6%) и Dargo (-6,9%).

В годовом сравнении лидерами удешевления стали HAVAL F7 (-7,5%), HAVAL M6 (-6,9%), OMODA C5 (-6,7%), HAVAL Dargo (-2,9%) и HAVAL Jolion (-2%). По словам руководителя направления "Новые авто" компании "Авито" Артема Хомутинникова, снижение связано с высокой конкуренцией на рынке и распродажей машин 2024 года выпуска.

Фото: Piter.TV