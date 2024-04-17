В Петербурге в продаже появились автомобили, которым больше 80 лет

Все эти автомобили объединяет одно: они не просто старые машины, а настоящие свидетели своей эпохи.

Санкт-Петербург нередко называют городом-музеем под открытым небом, и это определение подходит не только к его архитектуре. На улицах можно встретить настоящие автомобильные раритеты, а некоторые из них доступны для покупки.

Редакция 110km.ru изучила актуальные предложения на вторичном авторынке Петербурга и выбрала пять самых старых и раритетных автомобилей, которые можно купить в сентябре 2025 года. Среди наиболее интересных предложений — Opel Super Six 1937 года. Серый седан с механической коробкой передач и пробегом 250 тысяч километров сохранился в хорошем состоянии и оценивается владельцем в 3,2 миллиона рублей.

Не менее любопытны два BMW 321 того же года выпуска. Один автомобиль — черный, с пробегом 77 тысяч километров и почти музейным состоянием, выставлен за 3,8 миллиона. Второй — коричневый, полностью отреставрированный экземпляр с пробегом 40 тысяч километров, оценен в 3,3 миллиона рублей.

Редким предложением стал голубой кабриолет Wanderer W23 1938 года. Машина сохранила оригинальный облик и продается за 4,8 миллиона рублей.

Самым доступным экспонатом в подборке оказался Willys MB 1941 года — легендарный военный внедорожник, участвовавший в боевых действиях. Несмотря на большой пробег и необходимость реставрации, он оценен всего в 700 тысяч рублей.

Все эти автомобили объединяет одно: они не просто старые машины, а настоящие свидетели своей эпохи. Владельцы таких экземпляров получают возможность не только пополнить коллекцию, но и прикоснуться к истории.

Фото: unsplash (Mikael Norsten)