В Петербурге у пожилой женщины украли раритетные чемоданы во время переезда

По факту кражи проводится проверка.

У пожилой жительницы Санкт-Петербурга во время переезда были похищены три старинных чемодана с личными вещами. Об этом сообщает 78.ru.

В преддверии своего 74-летия женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, во время переезда в новую квартиру ей помогал малознакомый парень. После того, как он перенес все вещи в квартиру и ушел, пенсионерка обнаружила пропажу трех чемоданов.

Уточняется, что пропавшие чемоданы имели раритетную ценность: светло-коричневый цвет и латунные заклёпки. Внутри находились личные вещи женщины. Общая сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что останки мужчины обнаружили в коллекторе на Транспортном переулке.

Фото: Piter.TV