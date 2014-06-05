Петербурженка нашла под обоями 125-летнее меню ресторана "Палкинъ"

Рестораторы предлагали посетителям обед под струнный оркестр.

Петербурженка Евгения Кулакова поделилась в Facebook своей удивительной находкой: 17 декабря девушка нашла под обоями меню ресторана "Палкинъ" 125-летней давности.

На небольшом желтом листке рестораторы написали меню на воскресенье, 17 декабря 1895 года, приглашая посетителей на обед с водкой и закуской за 2 рубля 50 копеек "с персоны". Ресторан предлагал отобедать "супом Босфоръ", "консоме жюльенъ", различными пирожками, рябчиками и "фазанами богемскiми", "бѣлорыбицей разварной" с соусом "капорцы". Также в меню оказались некий "салат-ременъ" и "Пломъ-Пуддингъ" с кофе. Сервис в ресторане 125-летней давности был особенно приятен: с 5 до 8 часов, отмечалось на листке, обед сопровождался струнным оркестром.

Мне кажется - это комплексный обед. Хочу его весь, с оркестром. отметили в комментариях другие петербуржцы

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Фото: Женя Кулакова / Facebook