В Петербурге восстановили интерьеры Юсуповского дворца

Работы обошлись в 778,5 млн рублей.

В пятницу, 4 декабря, в Юсуповском дворце завершилась реставрация интерьеров, сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты отреставрировали Малую белую гостиную, Фарфоровый будуар, Персидскую комнату и ванную. Реставраторы расчищали стены и смогли установить первоначальный цвет интерьеров. Также утраченные детали были восстановлены по произведениям художника Андрея Редковского. Работы обошлись в 778,5 млн рублей.

Отмечается, что реставрация началась в 2012 году. За это время специалисты восстановили также фасады здания и соседний флигелей.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже ученые обсудят проблемы восстановления Пальмиры.

Фото: пресс-служба Юсуповского дворца