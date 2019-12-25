В Эрмитаже ученые обсудят проблемы восстановления Пальмиры

Также в музее проведут три тематические выставки.

В Эрмитаже 2 декабря стартовал круглый стол по вопросам сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Археологические памятники Пальмиры". Как рассказали в пресс-службе Смольного, в Петербурге символично проводится День Пальмиры под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

К участникам Дня Пальмиры обратился губернатор Александр Беглов, отметив, что это событие войдет в историю, ведь ученые заботятся о памяти человечества в период пандемии. Беглов напомнил, что Петербурге называют Северной Пальмирой из-за похожести ансамблей на берегах Невы на античные города. Кроме того, и Пальмира, и исторический центр Петербурга включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Известно, что в Эрмитаже покажут выставки, одна из которых посвящена детальному макету территории Пальмиры в ее нынешнем состоянии, а две другие – археологическим коллекциям из Пальмиры и параллелям в архитектуре античного города и Петербурга. Выставки проработают до 24 января.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершилась реставрация библиотеки Колобовых.

Фото: www.palmyra-3d.online