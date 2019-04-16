В Петербурге завершилась реставрация библиотеки Колобовых

Сейчас у инвестора есть две недели для заключения договора аренды.

В городе на Неве завершили реставрацию библиотеки Колобовых. Работы прошли в рамках программы "рубль за метр". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Подрядчик восстанавливал заброшенной здание библиотеки Колобковых около года. Библиотеку перекрасили из терракотового в серый. Оказывается, именно такого цвета здание было в XIX веке. Также внутри библиотеки теперь современная отделка с восстановленными элементами исторического декора.

Отмечается, что у инвестора всего неделя для заключения договора аренды. После реставрации арендовать библиотеку можно за 753 рубля в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам можно бесплатно размещать электромобили в зонах платной парковки.

Фото:пресс-служба КГИОП