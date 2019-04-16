В Петербурге завершилась реставрация библиотеки Колобовых

В городе на Неве завершили реставрацию библиотеки Колобовых. Работы прошли в рамках программы "рубль за метр". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Подрядчик восстанавливал заброшенной здание библиотеки Колобковых около года. Библиотеку перекрасили из терракотового в серый. Оказывается, именно такого цвета здание было в XIX веке. Также внутри библиотеки теперь современная отделка с восстановленными элементами исторического декора.
Отмечается, что у инвестора всего неделя для заключения договора аренды. После реставрации арендовать библиотеку можно за 753 рубля в месяц.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам можно бесплатно размещать электромобили в зонах платной парковки.
Фото:пресс-служба КГИОП
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