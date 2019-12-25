Петербуржцам можно бесплатно размещать электромобили в зонах платной парковки

Об этом напомнили в КРТИ.

Владельцам электромобилей в Петербурге можно бесплатно размещать свои транспортные средства в зонах платной парковки. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

Отмечается, что бесплатная парковка – один из плюсов для владельцев электромобилей. Для этого нужно только оформить парковочное разрешение, действующее три года. На сегодняшний день 87 петербуржцев оформили такие разрешения. Сам Петербург, рассказали в комитете, входит в десятку лидеров российских городов по количеству электромобилей: в этом году город насчитывает уже 205 электрокаров, также растет и количество их продаж. Главным преимуществом нового транспорта является экономия на топливе и отсутствие выхлопных газов.

Ранее в "ГЦУП Петербурга" рассказали о популярности платных парковок в городе.

Фото: Piter.TV