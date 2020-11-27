В "Городском центре управления парковками Петербурга" рассказали о популярности платных парковок

И.о. директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" Дмитрий Ваньчков отметил, что этот проект можно назвать социальным, так как больше половины пользователей платных парковок - льготники.

И.о. директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" рассказал Piter.TV об эффективности и популярности платных парковок в Петербурге. По его словам, проект можно считать успешным:

Во-первых, платная парковка упорядочивает расстановку транспортных средств на городской сети. Раньше мы замечали парковку вторым рядом, парковку на тротуарах. Сейчас мы таких нарушений в местах платной парковки уже не фиксируем.

Также Ваньчков отметил, что раньше автомобилисты использовали парковки в центре города для, буквально, хранения своего автотранспорта. Сейчас ситуация, по словам Ваньчкова, исправилась:

Во-вторых, сейчас всегда можно найти места для желающих припарковаться. Продолжительность парковочной сессии в среднем составляет 2 часа, от чего оборот мест возрос. По нашим данным загруженность парковочных мест в течение дня составляет 60%.

Также Ваньчков пролил свет и на коммерческую сторону вопроса: по его словам, платные парковки пользуются большей популярностью у льготников, чем у обычных автомобилистов:

Многие спрашивают – проект городских парковок коммерческий или социальный? Я хочу сказать, что среди всех пользователей, всего 15 % оплачивают свои места непосредственно за деньги. Все остальные являются льготниками: многодетные семьи, местные жители, инвалиды

Недавно мы сообщали, что на улице Рубинштейна уже с 7 декабря появятся платные парковки.

Видео: Piter.TV