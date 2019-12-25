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Гастроэнтеролог посоветовала не посещать маленькие кафе с обширным меню
Сегодня, 9:27
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Гастроэнтеролог посоветовала не посещать маленькие кафе с обширным меню

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По словам эксперта, перед посещением кафе и других точек общепита стоит внимательно изучить такие заведения.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала не посещать маленькие кафе с обширным меню. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, перед посещением кафе и других точек общепита стоит внимательно изучить такие заведения. Она подчеркнула важность обращать внимание на чистоту столов и урн. Также гастроэнтеролог добавила, что настороженность у посетителей должно вызвать слишком большое число блюд в меню. Дианова уточнила, что если кафе или ресторан небольшие, то и блюд у них должно быть меньше.

Ранее эксперт рассказал, чем новый генсек НАТО Рютте отличается от Столтенберга.

Фото: Piter.tv

Теги: гастроэнтеролог, кафе, меню, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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