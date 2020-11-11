Эксперт рассказал, чем новый генсек НАТО Рютте отличается от Столтенберга

Сергей Станкевич оценил кандидатуру премьера Нидерландов, который займет место генсека НАТО.

Независисый аналитик, политолог из России дал комментарий относительно новой политической фигуры в НАТО Марка Рютте. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" Сергей Станкевич пояснил, что Марк Рютте известен широкой общественности как системный европейский бюрократ, очень организованный чиновник. Эта личность точно знает устройство региона изнутри, а также существующие процедуры, так как на протяжении четырех лет являлся политическим лидером одной из ведущих стран ЕС. По мнению эксперта, за время пребывания на должности премьера, Рютте успел накопить очень серьезный административный опыт. Он также говорил примерно те же самые вещи, что и Столтенберг, но речи вел в более спокойных тонах.

И вот теперь по факту он будет действовать гораздо более осмотрительно. Гораздо более дальновидно. Он спокойный рационалист. И это как раз то, что может быть нужно, чтобы уйти от инерции разрушительной вражды. Сергей Станкевич, эксперт

Действующий генсек НАТО, по словам российского специалиста, больше похож на пресс-секретаря блока, который при этом может публично говорить взаимоисключающие вещи. Однако Марк Рютте ничего подобного делать не будет. Сергей Станкевич ожидает, что если Россия в ближайшие годы начнет нормализовывать отношения с военный альянсом, то Рютте станет для Москвы одним из предпочтительных переговорщиков. Это связано с тем фактом, что нидерландец не идеологизирован до той степени, как остальные западники. При этом эксперт признал, что гипотетическая ситуация с нормализацией отношений маловероятна на текущем этапе.

Напомним, что осенью 2024 года пост генерального секретаря Североатлантического военного альянса займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он сменит в должности Йенса Столтенберга.

Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю.

Фото: European Commission