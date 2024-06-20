Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю

Генсек поддержал кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих должностных полномочий на посту главы НАТО к октябрю 2024 года. Соответствующее заявление иностранец сделал на песс-конференции с журналистами в Оттаве.

Это была привилегия - быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю… Альянс очень близок к избранию моего преемника… Марк Рютте очень хороший кандидат. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напоним, что Йенс Столтенберг находится в руководящей должности блока с 2014 года. Чиновник должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 политические лидеры стран военного альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Затем этот мандат был продлен еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал.

Фото и видео: YouTube / NATO News