Столтенберг объяснил решение НАТО модернизировать ядерный потенциал

Генсек НАТО прокомментировал решение российского руководства.

Проводимая Североатлантическим военный альянсом модернизация ядерного потенциала запланирована давно, этот процесс никак не связан с последними решениями российского руководство по их собственной ядерной тематике. Соответствующее заявление на песс-конференции с журналистами в Оттаве сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ранее Столтенберг в интервью для британских журналистов из газеты Telegraph сообщил о том, что страны-члены блока якобы обсуждают приведение ядерных боеголовок в состояние боевой готовности.

НАТО была и останется ядерным альянсом. У нас есть эффективное и надежное сдерживание. Мы обладаем этим потенциалом много лет. Сейчас мы находимся в процессе его модернизации, но это было запланировано давно. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Военные расходы стран НАТО вырастут на 18% в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / NATO News