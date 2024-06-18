Военные расходы стран НАТО вырастут на 18% в 2024 году

Генсек блока оценил результаты, которые удалось достичь с 2014 года.

Из 32 стран - членов Североатлантического военного альянса только 23 государства довели свои военные расходы до двух процентов от уровня ВВП в 2024 году, поэтому общие военные расходы блока вырастут на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Соответствующее заявление на рабочей встрече с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Иностранец заметил, что речь идет о самом большом росте профильной статьи расходов за последние десятилетия. Он добавил, что такой результат хорош для властей США, так как две трети денежных средств пойдут на военные заказы, сделанные в этой стране.

Сегодня мы смогли опубликовать новые цифры по военным расходам. Страны НАТО из Европы и Канада повысили свои военные расходы на 18% и сегодня 23 страны достигли 2% от ВВП. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Фактически Йенс Столтенберг признал факт того, что, несмотря на региональный конфликт на Украине и беспрецедентный уровень военных закупок, член НАТО не смогли выполнить задачу, которую они сами поставили перед собой в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе. Речь идет об обязательстве в течение десяти лет довести уровень собственных военных расходов каждой из стран альянса до 2% ВВП.

НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг.

Фото и видео: YouTube / NATO News