Генсек военного блока рассказал о теме, которую поднимут страны на мероприятии в Вашингтоне.

На предстоящем летнем саммите стран-членов НАТО, который состоится июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку армии киевского режима для того, чтобы снизить нагрузку на американскую администрацию. Соответствующее заявление на рабочей встрече с лидером Белого дома Джо Байденом в столице США сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Иностранец заверил коллегу, что такое решение позволит снизить "бремя", которое сейчас несут США для поддержки украинских властей.

НАТО не боится, что вслед за Венгрией другие страны откажутся снабжать Украину.

Фото и видео: YouTube / NATO News