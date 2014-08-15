НАТО не боится, что вслед за Венгрией другие страны откажутся снабжать Украину

Йенс Столтенберг оценил международную поддержку ВСУ.

Североатлантический военный альянс не боится, что вслед за Венгрией другие страны откажутся снабжать Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время прибытия на встречу министров оборонных ведомств стран-членов НАТО. Иностранец заметил, что страны поставляли военную помощь киевскому режиму много лет, в том числе, и до начала регионального конфликта с Москвой.

Мы должны поставлять оружие Украине, и оно действует на протяжении многих лет. Венгрия с самого начала заявляла, что она не поставляет летальную помощь, но все остальные страны НАТО делают это на двусторонней основе или через контактную группу. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг не считает применение оружия НАТО на территории РФ эскалацией.

Фото и видео: YouTube / NATO News