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Столтенберг не считает применение оружия НАТО на территории РФ эскалацией

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В военном блоке оценили западную военную помощь для ВСУ.

Североатлантический военный альянс не считает применение западного вооружения, включая боевые самолеты F-16 американского производства, на территории России эскалацией украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время прибытия на встречу министров оборонных ведомств стран-членов НАТО. Таким образом иностранец ответил на вопрос журналистов о возможности использования авиации F-16 для совершения ударов по объектам на территории РФ.

Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг не подтвердил, что украинских пилотов F-16 обучат к концу лета.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России,

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