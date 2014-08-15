В НАТО оценили подготовку украинских летчиков.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг не подтвердил, что украинские летчики для истребителей F-16 американского производства будут готовы к концу лета 2024 года. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время прибытия на встречу министров оборонных ведомств стран-членов НАТО. Таким образом иностранец ответил на вопрос журналистов о том, будет ли у армии киевского режима достаточное количество пилотов для западной авиации, которая поступит в качестве военной помощи от международных союзников.

НАТО занимается не только подготовкой пилотов, но и всего необходимого персонала для использования F-16. Это огромное по своим масштабам мероприятие, и я бы соблюдал осторожность относительно сроков. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / NATO News