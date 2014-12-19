НАТО обсудит варианты ответа "на акты саботажа и кибератаки", приписываемые РФ

Йенс Столтенберг напомнил о поджогах в Европе.

Министры обороны Североатлантического военного альянса обсудят варианты ответа блока "на акты саботажа и кибератаки", которые якобы совершает Москва против государств НАТО. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время прибытия на встречу министров оборонных ведомств стран-членов НАТО. Иностранец добавил, что в отдельных странах-союзниках произошли попытки поджогов.

Министры обсудят акты саботажа и кибератаки со стороны России. Министры обсудят возможности ответа со стороны НАТО, включая повышение бдительности и обмен информацией. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе.

Фото и видео: YouTube / NATO News