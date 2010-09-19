В НАТО раскрыли будущее Украины при победе России на поле боя.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что американская администрация продолжит оказывать поддержку армии киевского режима даже в том случае, если к власти в Белом доме вернется бывший глава государства Дональд Трамп. Соответствующее заявление иностранец сделал в эфире британского телеканала Sky News. Эксперт шоу пояснил, что ожидает от международных союзников Украины, что они продолжат поддерживать страну вне зависимости от результатов президентских выборов, намеченных в США на ноябрь 2024 года.

Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО в очередной раз предположил, что победа Москвы в региональном конфликте "станет трагедией для Украины", поэтому он еще раз заявил о необходимости продолжения поддержки властей в Киеве.

Столтенберг признал, что Россия быстро усилила оборонную промышленность.

Фото и видео: YouTube / Sky News