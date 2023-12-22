В НАТО оценили шансы России перед усилиями союзников ВСУ.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News признал факт того, что Россия усилила собственную оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось в странах коллективного Запада. Иностранец пожаловался на то, что члены блока, напротив, потеряли много времени на наращивание своего производства вооружений.

Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что издание Defense News сообщало, что американские и европейские военные чиновники, которые прежде публично говорили о якобы больших потерях со стороны российской армии, в последние месяцы стали признавать то, что на самом деле Вооруженные силы России восстанавливаются быстрее, чем ожидалось.

Столтенберг: Лондон никогда не ограничивал применение Storm Shadow против РФ.

Фото и видео: YouTube / Sky News