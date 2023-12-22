В НАТО напомнили об условии применения западного оружия армией киевского режима.

Великобритания никогда не ограничивала возможности нанесения ударов Вооруженных сил Украины по территории России крылатыми ракетами собственного производства Storm Shadow. Соответствующее заявление перед журналистами сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Иностранец выступил по прибытии на неформальную встречу глав министерств по иностранных дел стран-членов НАТО.

Великобритания предоставляла Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений. Ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение против законных военных целей при условии, что это делается ответственно и с соблюдением международных норм. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Доплнительно руководитель блока ответил на вопрос СМИ о попытках нанести удары по российским стратегическим радарам. Генеральный секретарь НАТО уточнил, что это должно осуществляться "в ответственной манере".

Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе.

Фото и видео: YouTube / NATO News