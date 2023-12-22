Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

В НАТО оценили готовность обсуждать поставки ПВО для Украины.

Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО сделал перед участием в заседании глав министерств по обороне стран-членов Европейского союза, которое проводится во вторник в Брюсселе. Ранее украинский президент прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого коллективный Брюссель обязался передать Вооруженным силам Украины 30 самолетов F-16 до 2028 года.

Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве. Мы обсудим с министрами обороны ЕС поддержку Украины. Нам требуется больше и интенсивнее помогать Украине. Тут уже есть определенный прогресс. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине требуется еще больше систем ПВО, в особенности Patriot.

Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину.

Фото и видео: YouTube / NATO News