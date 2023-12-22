Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину

Генсек НАТО напомнил о поддержке, которую Запад отказывает ВСУ.

Североатлантический военный альянс не планирует направлять военнослужащих на территорию Украины и как-либо участвовать в боевых действиях. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании глав министерств по обороне стран-членов Европейского союза, которое проводится во вторник в Брюсселе.

Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг также вновь повторил прессе, что считает возможным отмену ограничений на использование армией киевского режима оружия, предоставленного международными союзниками Украине, для нанесения атак по российской земле. В НАТО подчеркнули, что когда партнеры передают военную помощь ВСУ, то эти боеприпасы и вооружение уже не являются натовским, а становятся украинскими средствами.

Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку.

Фото и видео: YouTube / NATO News