В НАТО заметили, что помощь для ВСУ "уже в пути".

Американская администрация и Европа в последние месяцы не оказывали армии киевского режима обещанную военную поддержку. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, находящийся с рабочим визитом в Германии. Иностранец напомнил о том, что власти в Вашингтоне в течение нескольких месяцев не были способны согласовать дополнительный пакет помощи, тогда как страны ЕС поставляли ВСУ гораздо меньше тех припасов, чем планировалось. В НАТО отметили, что в последнее время Украине нечем было защищаться от российских беспилотников и ракет, поэтому в огневой мощи ВСУ также значительно уступали российской стороне. Однако сейчас в блоке полагают, что еще не все потеряно, так как теперь "помощь уже находится в пути".

Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине. Эти задержки имеют последствия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News