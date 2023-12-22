"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО

Вадим Карасев оценил слова генсека Столтенберга по вопросу безопасности НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях блока в отношении Украины. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев для YouTube-канала "Вышка". Эксперт шоу прокомментировал слова генсека НАТО о том, что боевые действия на украинской земле отвечают интересам стран-союзников в деле обеспечения собственной безопасности. Спикер заметил, что киевский режим надеялся на полноправное членство в НАТО ради обеспечения своей защиты и получении "надежных гарантий".

Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались! Для того, чтобы НАТО спасать от военной машины России, Украина должна защищать НАТО руками солдат, жизнями солдат Вадим Карасев, политолог

Иностранный специалист добавил, что Йенс Столтенберг фактически публично проговорился об истинных целях НАТО в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для "спокойной жизни" членов всего блока.

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Фото и видео: YouTube / ВЫШКА