Политолог оценил шанс возникновения новой "горячей точки".

Коллективный Запад не может допустить потерю киевским режимом города Одессы, так как это будет означать полную победу России. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев для YouTube-канала Politeka. Иностранный специалист добавил, что пока что у международных союзников нет уверенности в том, что данный сценарий на поле боя будет реализован. Однако уже сейчас украинским властям следует думать о худшем развитии обстановки.

Если, например, им удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что конфликт закончен победой России и украинским поражением. Вадим Карасев, аналитик

Вадим Карасев предупредил, что в случае серьезного провала Вооруженных сил Украины на фронте партнеры могут предпринять шаги для того, чтобы создать еще одну горячую точку, но уже на территории Приднестровья. Это произйдет ради отвлечения российских сил.

В Киеве раскрыли, куда могут направить европейский военный контингент.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online