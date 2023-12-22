Вадим Карасев оценил вероятность поддержки Запада ВСУ своими военнослужащими.

Киевский режим может использовать европейский военный контингент для того, чтобы высвободить для фронта Вооруженные силы Украины с западной части страны. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев для YouTube-канала Iton-TV. Иностранный аналитик заверил зрителей шоу в том, что такой сценарий для ВСУ может реализоватьсяв том случае, если будет фиксироваться катастрофическая нехватка личного состава. В этом случае передача государственных границ Украины под охрану западных партнеров позволит отправить тыловые подразделения страны на линию фронта.

Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, туда, ближе к юго-западу Украины — это район Николаева, Одессы и поближе к Приднестровью. Вадим Карасев, политолог

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Фото и видео: YouTube / ITON-TV